Nationale 1: le RFB reçoit une punition par le Patro qui est assuré de monter en D1B

Les Borains démarraient bien la rencontre et s’octroyaient une grosse opportunité via Lavie, mais Belin s’interposait. Au fil des minutes, le Patro mettait le nez à la fenêtre mais ne cadrait pas. Toutefois, sur un coup franc indirect dans le rectangle (Saussez aurait touché deux fois la balle sur un coup de pied de but), Ferber trouait le mur pour donner l’avance aux siens. Cela avait le don d’énerver les Verts qui s’écroulaient. Emmenés par un Bamona en feu, les Limbourgeois s’en donnaient à coeur joie pour leur donner une nouvelle punition, puisqu’ils l’avaient déjà emporté 0-5 lors du match aller. Malgré un sursaut d’orgueil à l’heure de jeu, se procurant trois belles possibilités (Boulenger, Chevalier, Laurent), les hommes d’Arnauld Mercier ne parvenaient pas à sauver l’honneur. Grâce à ce succès, Eisden est assuré d’accéder à la D1B.