Nationale 1: ontrainte au partage à Charleroi,la RAAL fait la mauvaise opération

A la Neuville, les Loups ont pourtant eu les deux plus belles occasions du match avec Soumare et Lambo mais elles sont arrivées tard dans le match (87e et 89e) et Charleroi a pu compter sur Patron pour s'imposer.

Les Zebrions ont fait preuve d'une belle organisation malgré les assauts louviérois et ont même connu une meilleure 2e période.

Charleroi B: Patron; Monticelli, Hoedaert, Ozornwafor, Denuit (85e Dalle), Benaets (65e Debast); Lokembo, Morioka (65e Rousseau), Bongiovanni (85e Muland), Lutte, Ntelo (78e Okumu).

RAAL: Herman; Calant, Corneillie, Angiulli; Francotte, Gueulette (82e Fiore), Vanzo, Franco (46e Gobitaka), Badibanga (61e Bangoura), Soumare, Lambo.

Arbitre: M. Ledda.

Avertissements: Angiulli, Soumare, Benaets, Patron, Denuit, Lutte, Gobitaka, Lokembo, Monticelli.