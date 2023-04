Naast bat Jemappes (1-0) et peut encore croire au titre en P2B

"C’était un match très engagé avec deux équipes qui essayaient de se maîtriser aussi bien défensivement qu’offensivement, indique Guido Forgione. On a assisté à un match relevé entre deux belles équipes de P2B qui sont à leur place."

guillement "On y croit. Rien n'est fait mathématiquement."

Les Naastois peuvent donc continuer à y croire. Tout se décidera le week-end prochain. Neufvilles ira à Trivières tandis que Naast se déplacera à Vacresse.

"Bien sûr que nous y croyons puisque mathématiquement, rien n’est fait. Nous irons à Vavresse pour tenter de l’emporter en espérant un faux pas de Neufvilles. Si Neufvilles réalise un nul et que nous gagnons, il y aura test-match, poursuit Guido Forgione. Nous pourrions aussi passer devant sur le fil. On verra. Neufvilles se déplacera à Trivières, qui est une belle équipe avec quelques joueurs que je connais et un bon coach. Trivières est tout à fait capable de poser des problèmes à Neufvilles. Mais avant tout, nous devons gagner à Vacresse."

Quoi qu’il en soit, avec le succès en coupe du Hainaut, la saison de Naast restera un grand cru. "On forme un vrai groupe, une bande de potes. Encore ce dimanche face à Jemappes, on a vu que les joueurs qui sont sortis du banc ont apporté quelque chose à l’équipe et c’est très important, assure Guido Forgione. Cette semaine à l’entraînement, nous allons essayer de placer les joueurs dans les meilleures conditions et le meilleur état d’esprit pour aborder ce dernier match de championnat avec confiance, en insistant une fois encore sur la notion de groupe."