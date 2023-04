Pas aussi flamboyante que les derniers matchs, la RAAL a loupé une occasion en or à Charleroi B

À lire aussi

Le terrain ?

”Jouer sur un tel terrain, c’est scandaleux pour la N1”, pestait Frédéric Taquin. Mais le terrain est-il le seul responsable de ce 0-0 contre des Zébrions très bien organisés ? “Ils ont reçu le renfort de D1 dont Morioka. Certes, il revient de blessure mais j’en veux bien un comme ça chez moi. Il nous a fait mal entre les lignes.”

Si le terrain est une excuse valable, même s’il y en a plusieurs de cette “qualité” dans la série, et qu’en face l’organisation carolo était bien en place aussi, cela n’explique pas ce mauvais résultat et cette prestation.

Un lien manquant au milieu ?

Herman n’a eu que du boulot de relance mais Patron n’a été vraiment embêté qu’en fin de match avec deux sauvetages sur Soumare (87e) et sur Lambo (89e). “On devait gagner les duels mais on a dû attendre une bonne heure pour le faire et se créer des occasions plus ou moins importantes. On n’a pas su développer le jeu qui nous caractérise mais sur un terrain sautillant et avec si peu de duels gagnés, c’est compliqué. Après, Charleroi reste sur six matchs sans défaite. Ça veut tout dire aussi.”

Si la défense a tenu en deuxième période face à des Zébrions un peu plus entreprenants offensivement, elle le doit aussi à Vanzo. Au four et au moulin, le Louviérois n’a pas compté ses efforts mais il a manqué ensuite un lien vers Soumaré et les offensifs. “Il a manqué Maxime Pau (NdlR : suspendu) dans le gain du 2e ballon, dans l’organisation, dans le volume du jeu qu’il a.”

Tournant de la saison ?

La RAAL a-t-elle laissé passer sa chance au vu de la défaite du RFB et vu le calendrier qui attend ces deux équipes ? “Seul l’avenir nous le dira mais à quatre semaines de la fin, c’était important de saisir cette opportunité. J’espère que Charleroi jouera avec ce même état d’esprit contre les Francs Borains la dernière journée”, souriait le coach qui recevait la confirmation amicale de Pierre-Yves Hendrickx, présent pour l’occasion.