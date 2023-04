Une belle soirée de foot au Tivoli entre l’URLC et Binche

À lire aussi

Côté Binchois, on se la jouait plutôt modeste. “Je peux comprendre notre adversaire mais si nous avons fait preuve d’énormément de réalisme nous n’avons non plus jamais rien lâché et finalement avons prouvé que nous étions bien à notre place”, analysait Jean-Lou D’Acchille qui goguenard ajoutait : “Si nous pouvions unir le côté technique et athlétique des Loups et notre esprit de groupe et notre grinta cela ferait vraiment une équipe qui aurait de la gueule.”

Du monde dans les travées du Tivoli, une belle et saine ambiance, des buts, le derby du Centre a tenu ses promesses et tant mieux.