URLC – Binche (2-2) : Entre réalisme et gaspillage au Tivoli

Cela fonctionnait pas mal durant la première demi-heure, les Louviérois trouvant rarement la faille. À la 29e, Mba venait commettre une faute plein axe à l’entrée du rectangle. Zenadji, d’une frappe magnifiquement enroulée, ouvrait la marque. Les Loups faisaient bien circuler et on sentait leurs hôtes au bord de la rupture, lorsque Seggour venait mettre fin à une phase confuse après que Mba ait frappé la latte.

Tout était à refaire mais cela ne semblait pas insurmontable tant l’URLC dominait son sujet. Il fallait d’ailleurs un Lahaye des grands soirs pour éviter l’avalanche. Le gardien binchois ne pouvait toutefois rien sur le coup de réparation transformé par Ba. À la 65e et à la surprise générale, M. Jacoby ne bougeait pas un cil alors que Ba venait de se faire “cisailler” dans le rectangle.

Les Verts locaux poursuivaient leur press et leurs incessantes incursions mais malchance, maladresse et un Lahaye qui “marchait sur l’eau” empêchaient le K.-O. Ce qui devait arriver arrivait et à la 85e, Seggour filait sur son flanc, centrait pour son capitaine Louagé qui d’une bicyclette digne de “Téléfoot” égalisait. Le foot est parfois bien cruel…