Nommé capitaine n°1 cette saison, Corentin Fiore rejoint Rochefort, champion de D3BACFF et qui monte en D2ACFF.

A 28 ans, le défenseur quitte la RAAL après une saison en demi-teinte où il a vu Faye et Calant lui chiper sa place de titulaire indiscutatble acquise en D2ACFF la saison précédente.

Là où on pouvait s'étonner du départ de Vanhecke pour une division inférieure, celui de Corentin suit une autre réflexion et était même prévisible et présenti puisqu'il manquait de temps de jeu. Il y retrouvera Greg Lazitch.

Son pied gauche et son expérience seront à coup sur des éléments importants pour Rochefort la saison prochaine.

Le club l'a annoncé cet après-midi.

"L’union rochefortoise est extrêmement fière de vous annoncer la signature de Corentin Fiore à l’Union et ce, pour une durée de 3 ans.

Homme avec une éducation exemplaire et sportif avec une mentalité au top, Corentin Fiore (28 ans) s’inscrit parfaitement dans le projet du club. D’un point de vue sportif, c’est une aubaine pour le club d’accueillir un joueur d’une telle expérience (Standard, US Palerme & Imolese (Italie), Cercle de Bruges, RAAL La Louvière) avec une patte gauche incroyable.

Défenseur central ou arrière latéral, « Coco », son intelligence, son éducation et son calme vont également nous aider à faire grandir notre club en gardant nos valeurs familiales et humaines.

Une arrivée solide qui correspond pleinement à la dynamique actuelle du club : Welcome in blue Coco !

Plus fort. Plus sport."