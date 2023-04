La RAAL, avec le départ de Thomas Vanhecke, perd l’un de ses piliers : “C’est vraiment dommage mais on a essayé de le garder”

À lire aussi

”On a essayé de le garder”, affirme David Verwilghen. “On a eu plusieurs discussions avec le RAEC Mons depuis début avril quand Thomas est venu nous confier sa volonté de rejoindre la Cité du Doudou. On a essayé mais son choix était fait. Pour nous, c’est évidemment dommage de ne plus pouvoir compter sur lui la saison prochaine. À un moment, il ne faut pas respecter seulement le footballeur mais aussi l’homme et ses choix de vie. Un départ comme ça, ça fait partie de la vie. Des cycles et des histoires se terminent même si on ne veut pas. Parfois, ça peut arriver aussi dans l’autre sens avec nous qui décidons de finir l’histoire.”

Les modalités du transfert ont donc été négociées de manière cordiale, selon les deux communiqués mais, finalement, celui que Frédéric Taquin surnomme “L’Anglais” descend d’une division au lieu de grimper. “Si sa volonté était vraiment d’évoluer en Challenger Pro League, il serait parti pour un club de D1B. Il a fait, je pense, plus le choix d’un club ambitieux comme garantie, plus que la division.”

Peur d’un exode ?

Alors que la RAAL est toujours en lice pour la montée en D1B, c’est toujours l’incertitude quant à la division dans laquelle elle évoluera la saison prochaine. Ce qui ne fait pas forcément accélérer les dossiers de prolongations. “On a un calendrier à respecter”, précise le directeur sportif.

Avec une D3ACFF déjà terminée et des clubs ambitieux qui rôdent autour – comme le RAEC Mons qui n’a jamais caché vouloir jouer les premiers rôles en D2ACFF- le club n’a-t-il pas peur d’un exode ?

”Aujourd’hui, Thomas est le seul cas”, continue-t-il. “Si, maintenant, d’autres partent, on prendra les mesures nécessaires pour le noyau. Mais nous espérons conserver une ossature conséquente pour la saison prochaine. On ne peut pas repartir d’une page blanche. Ça a toujours été notre volonté. Mais aux joueurs, comme on l’a fait la saison dernière déjà, on demande de la patience. On espère qu’ils comprendront. On ne veut pas céder à la pression non plus. On travaille dans l’intérêt du club.”

Avec ce départ, il ne reste plus que Louka Franco de la toute première équipe. Le n° 22 est aussi convoité.