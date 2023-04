Thomas Vanhecke quitte la RAAL sur un goût de trop peu : “Je n’ai pas senti la reconnaissance que je pense mériter”

À lire aussi

Thomas, vous étiez sous contrat avec la RAAL encore jusque juin 2024, mais vous partez.

”Ça n’a pas été une décision facile. On a eu des discussions avec David (NdlR : Verwilghen, le directeur sportif) et on me disait à ce moment-là qu’il y avait 80 % de chances que le club me garde. Un tel discours – en ajoutant que ma blessure était un des paramètres – dans une saison compliquée comme celle-ci ne m’a pas donné confiance. Je n’ai pas ressenti la reconnaissance que je pense mériter. Les 100 % de garanties sont, selon moi, arrivés trop tard, et encore, sans vraiment d’offre (NdlR: ce que réfute le club pour qui la levée d’option se fait avec une augmentation).”

Il vous fallait des certitudes plus rapidement ?

”Oui, c’est cela. Selon moi, ce n’est pas à moi de prendre des risques, mais au club à le faire. Si, maintenant, j’avais repoussé les offres et qu’au final, la RAAL ne me conservait pas, j’aurais pu me retrouver sans rien…”

Mais vous risquez de louper la D1B si le club est amené à monter.

”C’était un rêve mais pas une priorité. J’ai une vie derrière le foot et je ne peux pas prendre trop de risques, je dois assurer mes arrières. La RAAL ne me proposait pas la sécurité que je recherchais.”

On vous sent un peu amer de la situation…

”J’attendais un peu plus de respect et de reconnaissance pour un joueur qui est là depuis six ans. Finalement, à cause d’une blessure, on remet tout en question. C’est dommage. Il y a eu un manque de reconnaissance à mon égard. S’ils voulaient me garder vraiment, pourquoi venir l’affirmer si tard ?”

L'engagement de Thomas Vanhecke et son style de jeu ont manqué à la RAAL pendant sa blessure. ©ULP

guillement "Deux montées en six ans, c'est quand même incroyable."

Si les 100 % de chances de rester étaient venus en janvier, vous seriez resté ?

”Oui d’office, mais, fin mars, à la dernière minute, alors qu’ils savaient que je partais, c’est trop tard. Il faut se souvenir que je suis en pause carrière depuis cette saison. Fin mars, je devais revenir vers mon patron pour savoir si je poursuivais ma pause carrière ou si je revenais travailler. Début mars, je suis allé voir David pour lui poser la question et ensuite est arrivée l’offre. Par respect, j’en ai donc parlé à la RAAL. Il me fallait de la sécurité et ils étaient au courant que je devais avancer pour ma vie privée et professionnelle, mais, eux, n’ont pas voulu avancer. Je devais prendre une décision. J’ai lu des articles qui insinuaient que je n’avais pas respecté ma prolongation. Ce n’est pas ça qui s’est passé. Je pars avec un goût de trop peu.”

Les signaux n’étaient donc pas assez au vert pour vous ?

”Oui. Mais c’est la vie, c’est le foot, même si c’est une déception. J’étais bien ici, comme chez moi. Maintenant, je me fixe de nouveaux objectifs et dès la saison prochaine, je donnerai tout pour Mons.”

Votre blessure a hypothéqué vos chances ?

”Non, car à entendre leur fonctionnement (voir plus bas), ça n’aurait rien changé. Les joueurs qui jouent tout depuis le début de saison sont dans la même situation.”

Il y a eu d’autres intérêts vous concernant ?

”Mons a été le premier et le seul. Ce qui m’a attiré, c’est le projet. Il est sympa, familial, avec de la reconnaissance et le respect. Sportivement, le système me convient bien aussi.”

Revenons à vos débuts à la RAAL, vous vous attendiez à vivre tout ça ?

”Non, pas du tout. En six ans, même quatre avec le Covid, j’ai vécu deux montées. C’est quand même incroyable d’avoir réalisé ça même si cela faisait partie du projet initial.”

En descendant en D2ACFF, vous faites un peu la même chose que lorsque vous êtes passé de l’équipe pro de Charleroi à la D3ACFF.

”C’est vrai qu’à l’époque, c’était déjà un peu compliqué, mais je l’avais fait pour le projet. Comme ici.”

guillement "Je veux faire monter le club en D1B. Je ne lui veux que du bien."

Quels ont été les mots de Dante Brogno pour vous convaincre ?

”Il m’a dit qu’il me voulait pour l’année prochaine, qu’il ferait tout pour m’avoir. Venant d’une telle personnalité, c’est plutôt flatteur. Ce qui me freinait au départ, c’était la division et ma volonté était de rester à la RAAL.”

C’était votre première saison 100 % pro…

”Si je dois retravailler, je serai un peu déçu, car c’est une autre vie. Être pro, il n’y a rien de mieux, car tu peux te concentrer que sur le foot, mais ce n’est pas grave si je dois retravailler. J’ai aussi des projets dans la vie.”

Avec votre départ, c’est une page qui se tourne. Il ne restera plus que Franco de la première équipe. Et on sait à quel point vous êtes inséparables.

”C’est clair que si on ne joue plus ensemble la saison prochaine, ça fera bizarre, car on joue ensemble depuis 20 ans. On se trouvait facilement sur le terrain. Même à l’entrainement, ça va changer.”

Qu’est-ce qu’il va vous manquer à la RAAL ?

”S’il ne me suit pas, Louka (rires). Mais clairement les coéquipiers, David Verwilghen, les gens dans les bureaux. Ça fera un vide. Et aussi les supporters. Ils sont là depuis le début. Mais je reviendrai voir la RAAL comme j’aurai un abonnement gold de toute façon (rires). Avant d’aller à Mons, j’aimerais faire monter le club en D1B. Je ne lui veux que du bien et à mes équipiers, j’espère qu’ils iront en CPL, car ils ont les qualités pour ce niveau. Ça me fera une 3e montée avant de partir. C’est pas mal. En tout cas, le groupe a les qualités pour réaliser un 12/12 et on espère que le RFB perde des points.”

Vous êtes sur le retour. Des semaines et plusieurs mois sur la touche, ça n’a pas été simple.

”Ces derniers mois, c’était affreux. C’était la première fois que je vivais une aussi longue absence. C’était très compliqué. J’avais souvent les nerfs. Je ne supporte pas cette inactivité.”

Un mot pour les supporters de la RAAL ?

”Qu’ils continuent à encourager le club comme ils savent le faire, même si, en ce moment, cela semble tendu avec la direction. Je n’oublie pas que lors du décès de mon papa, ils ont été là pour moi.”

David Verwilghen à la droite de Frédéric Taquin. ©ULP

David Verwilghen (directeur sportif de la RAAL) : “On a un mode de fonctionnement”

Présent lors de l’interview, le directeur sportif David Verwilghen a voulu apporter des précisions. La RAAL a-t-elle trop tardé pour conserver le joueur ? Le club a en tout cas affirmé vouloir conserver son milieu déf.

”On a un mode de fonctionnement. Quand un joueur vient nous poser une question, on donne des réponses, on veut être transparent, mais il y a un processus à respecter et la vérité du jour n’est pas celle du lendemain. Les 100 % de chances de le conserver sont arrivés un rien trop tard dans le cas de Thomas. On ne peut pas faire une exception et on doit suivre le schéma de la construction de l’équipe de la saison prochaine, même si Thomas avait le niveau. Nous n'avons entamé des discussions avec aucun joueur parce que nous ne sommes pas encore à cette étape et il y a encore trop d'inconnues. Dans ce processus, tout le monde doit être convaincu, c’est pour ça qu’on demande aux joueurs d’être patients pour minimiser les risques dans l’intérêt du club. Prolonger un joueur, ce n’est pas aussi simple que de simplement passer un coup de fil.”

Momo Soumaré se dit triste de perdre Thomas Vanhecke

Momo Soumaré (présent aussi en bon capitaine lors de l’interview), à qui le club a demandé d'être patient dans son cas personnel malgré des prestations dignes de la D1B, est triste de voir partir Thomas.

”La situation que l’on vit n’aurait, selon moi et du point de vue du joueur, pas dû se passer. Un joueur comme Thomas, il n’aurait pas dû partir. Déjà de par son ancienneté et ce qu’il peut amener sur le terrain. Dans son processus de développement, le club est amené à suivre un processus d’apprentissage et de mon point de vue, c’est ce qu’il s’est passé. Peut-être qu’à l’avenir, ce sera fait plus tôt. En tout cas, Thomas, il a clairement manqué, c’est une plus-value. C’est dommage d’en arriver-là.”