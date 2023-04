Le capitaine, Antoine Paillot, n’a pas ressenti de nervosité particulière. "L’état d’esprit était comme d’habitude cette semaine. Bien sûr, tout le monde parle du match. On joue toutes les rencontres pour les gagner."

Un déplacement à Trivières pour conclure n’est malgré tout pas la plus facile des missions, Antoine en est conscient. "Trivières n’a plus rien à jouer mais voudra gagner ce match pour nous gâcher la fête. Le terrain risque d’être compliqué. Ce sera un match à l’envie, tout simplement."

Le fait de ne pas avoir joué le week-end dernier suite au forfait d’Honnelles n’a pas trop ennuyé Antoine Paillot. "On peut considérer ça comme un handicap parce que nous pourrions perdre le rythme, mais d’un autre côté, on serait peut-être tombé dans la facilité et ça aurait été un non-match puisque les intentions d’Honnelles étaient clairement de ne pas prendre de points."

"Il y avait de plus grosses écuries."

Quoi qu’il en soit, l’objectif de Neufvilles est bien de monter, même si Antoine et ses équipiers ne se considéraient pas comme favoris en débutant la saison. "Quand on a vu les effectifs de Jemappes et de Naast par exemple, on savait qu’il y avait de plus grosses écuries. Nous avons eu la bonne surprise de nous retrouver en tête. C’est un mano à mano avec Naast qui dure depuis un moment. D’ailleurs, parfois, nous avions l’impression de faire une saison parfaite mais Naast était toujours à deux points et c’est frustrant à la fois pour nous de ne pas faire le trou et pour eux d’être toujours deuxièmes."

Antoine espère un verdict favorable dès dimanche et ce pour tout le club. "Pour pouvoir préparer au mieux la saison prochaine, les dirigeants ont besoin d’être fixés. Moi-même, je ne me suis pas encore positionné par rapport à mon avenir. Focus sur le championnat. Je veux qu’on monte en P1."