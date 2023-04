La RAAL retrouve le Tivoli ce samedi : “On veut faire quelque chose de bien” (+ INFOS NOYAU)

Ce samedi, les Louviérois vont retrouver ce vestiaire qui leur a tant souri ces dernières années. “Ça nous manqué”, lance Frédéric Taquin. “C’est notre antre, c’est magnifique même si le terrain de la Wolves Academy correspond bien à nos qualités mais le Tivoli, c’est notre stade. On veut faire quelque chose de bien devant le public.”

On devrait aussi revoir les Ultras, eux qui avaient boudé le déplacement à Ninove et à Charleroi B durant cette période. “On est content de pouvoir prester à un bon niveau devant eux, de les rendre fiers et on a surtout envie d’avoir les sourires sur les visages et que les gens y croient jusqu’au bout. Disposer de ce public, c’est intéressant et positif. Ils sont attachés aux clubs. Maintenant, il faut gagner pour les rendre heureux et continuer à leur offrir les belles affiches de la fin de saison car ce sont des matchs décisifs.”

Le partage à Charleroi est finalement maintenant derrière l’équipe. “On est obligé de tourner la page. Le timing n’était pas bon mais Charleroi a fait ce qu’il fallait et ils sont costauds. Je suis déçu qu’on n’ait pas proposé le jeu qui correspond à nos valeurs. On ne peut pas avoir de regret, on tourne la page.”

Le groupe est concentré sur son prochain adversaire, Anvers B. “C’est jeune, dynamique et ils jouent pour ne pas être barragiste. Ils ont encore un truc à jouer et ils veulent toujours se mettre en vitrine.”

Mais cette semaine a surtout été marquée par l’annonce de deux départs : Thomas Vanhecke et Corentin Fiore (pour qui le club n’avait pas levé l’option). Pour le premier, le coach ne s’y attendait pas. “Pour Corentin, il a été irréprochable tout au long de la saison, il a un titre à son actif avec nous, on veut lui offrir une autre montée. Je comprends son choix de départ.”