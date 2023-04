À lire aussi

Pour ce retour au Tivoli après plusieurs semaines de huis clos à Saint-Julien, les Loups n’ont pas emballé la partie et c’est même Herman qui a été sollicité en premier à la 7e. Le temps de museler et de s’adapter au percutant Aziz, la défense louviéroise et son portier n’ont plus été mis en danger et la bande à Taquin a alors remis le pied sur le ballon. S’ils n’ont pas vraiment mis Devalckeneer en danger, les Louviérois se sont montrés toutefois bien opportunistes cette fois.

À l’image de Franco qui inscrivait son but en profitant d’une erreur de Boakye vers son gardien. C’est aussi en profitant d’une remise dans ses pieds du gardien anversois, sur un bon travail de Gobitaka, que Badibanga, à la bonne place, réalisait le break.

Les Loups, avec le retour de Vanhecke (son premier match en 2023), lequel a pris un jaune sur sa première touche de balle, ont ensuite géré même si Anvers a alerté deux fois un Damien Herman attentif dans un Tivoli qu’on a déjà connu plus chaud.