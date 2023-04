Les Lions de la RUS Binche ont encore faim

Il y avait déjà comme un petit parfum de fin de saison en suspension dans l’air au Stade Vachaudez qu’avaient rallié les Casto Brothers venus saluer leurs “vieux amis” namurois, dirigeants, staff et joueurs. “Logique quand on a connu tant de bons moments là-bas”, confessait Toni, alors que Marco considérait : “Un bon premier quart d’heure de la part de mon ancienne équipe et puis des séquences où l’envie manquait.”