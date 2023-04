Manage et Gosselies n’ont pas réussi à se départager

”Il y avait pas mal de U19 dans l’équipe. Ayant déjà montré pas mal de bonnes choses lors du match précédent, on voulait une confirmation et on n’a pas été déçus. Bien sûr, ils doivent encore grandir, notamment en corrigeant des erreurs de placement, et faisant preuve de plus d’intelligence à certains moments. Mais franchement, un grand coup de chapeau à eux”, réagissait Steve Pischedda.

Manage qui n’a plus gagné le moindre match depuis le gain de la deuxième tranche, et qui restait sur un triste 1/27, recollait au score via Dauby fraîchement entré au jeu. Les Verriers peuvent nourrir des regrets au vu de leurs nombreuses occasions manquées, mais aussi d’un peu de malchance en frappant deux fois sur les montants.

”On avait à cœur de renouer avec le succès avant d’aborder le tour final, ce que nous n’avons pas réussi à faire. Malgré les mauvais résultats de ces dernières semaines, l’ambiance reste au beau fixe. Mais quand on ne gagne plus depuis longtemps, inconsciemment dans le jeu, on n’a plus la lucidité pour voir les choses convenablement. D’où ce gaspillage qui devient une mauvaise habitude”, regrettait le capitaine, Hakan Ozturk.