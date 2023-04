A dix minutes du terme, alors que le leader de P2B menait 1-2, Trivières héritait d’un penalty. Lauro détournait l’envoi de Vicil à la grande joie des visiteurs. A la 90e, Neufvilles avait même la balle du 1-3 là encore suite à un penalty consécutif à une faute sur Mormino, mais l’envoi de Maillet, qui avait inscrit le 1-2 d’un beau tir, était expédié au-dessus du but par Strimelle.

De penalty, il en avait déjà été question dès la 15e quand Paillot se faisait justice pour ouvrir la marque. Ensuite, jusqu’à la pause, Neufvilles perdait un peu ses moyens et d’une belle volée, Hardat avait remis les deux équipes à égalité.

"Après le but d’ouverture, à l’image de la saison, nous avons joué un peu crispés, indiquait le capitaine Antoine Paillot. En deuxième période, nous avons joué plus haut. Nous n’avons pas toujours su développer notre football mais au final, nous avons peut-être eu la réussite du champion."

Héros du jour, Benjamin Lauro, le portier de Neufvilles, était sous le coup de l’émotion. "Un penalty, ça se joue à l’instinct. Vous choisissez un côté et voilà. Je revenais après deux mois et demi et ça a été très dur aujourd’hui. Il y a eu beaucoup de tension mais on l’a fait !"

Au coup de sifflet final, Stéphane Monnier a couru vers ses proches, en larmes. Le T1 revenait d’abord sur le moment-clé selon lui : le penalty raté de Trivières.

"S’ils reviennent à 2-2, nous étions partis pour un test-match jeudi que nous voulions éviter. Quelle tension. Je ne sais pas si j’ai regardé la moitié du match, souriait-il. Mardi et jeudi, nous n’étions pas nombreux à l’entraînement et nous avons dû aller chercher dans le réservoir de la P3 qui n’est pas inépuisable non plus. On voulait donc éviter un test-match et un éventuel tour final parce que ces derniers temps, on tire sur la corde. Voilà cinq matchs qu’on joue un peu avec la peur au ventre. Nous n’avons pas encore assez de maturité. On va essayer de garder un maximum de joueurs en essayant aussi de faire venir des éléments capables d’apporter de la sérénité. L’objectif sera de se rassurer au plus vite en P1."

TRIVIERES : Strimelle, Dupon (46e Koolen), Gentile, Yaman, Russo, Vicil, Hardat, Sommereyns (71e Devester), Ustabas, Marrella (62e Brassart), Flament.

NEUFVILLES : Lauro, Bricq, Paillot (82e Leemans), Maillet, Erny, Puche (73e Kalala), Defontaine, Draguet (56e Mormino), Berton, Hautier, Descamps (84e Fontaine).

ARBITRE : M. Bughin

AVERTISSEMENTS : Strimelle, Dupon, Yaman, Flament, Brassart, Paillot, Erny, Kalala.

BUTS : 15e sur pen. Paillot (0-1), 25e Hardat (1-1), 65e Maillet (1-2)

Stéphane Monnier était très ému. ©Devaux