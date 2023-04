”Pour moi, c’était un match sobre”, répond Louka Franco, auteur de son 7e but de la saison. “L’important, c’était les trois points. À choisir entre Saint-Julien et Tivoli, je préfère Tivoli car il est plus grand mais j’ai trouvé le terrain en bien meilleur état les années précédentes. Comme je suis un manieur de ballon, la surface de jeu de Saint-Julien me convient mieux. L’idéal, ce serait là-bas avec tous nos supporters.”

Le terrain, c’était à nouveau un paramètre à prendre en compte dans un match où l’organisation anversoise était plutôt bien installée et qui a d’ailleurs été en premier dangereuse avec un Herman attentif sur Aziz. “On a réussi à faire qu’il ne soit plus alimenté”, souffle Frédéric Taquin. “On a été efficace car après, il n’a plus eu le ballon.”

Efficaces, les Loups l’ont aussi été dans l’autre sens. Si les Loups ont eu la possession, ils n’ont pas forcément multiplié les véritables occasions. “Le terrain était sautillant et le temps qu’on mette le pied sur le ballon pour frapper, l’agressivité des Anversois nous contrait”, continue le coach.

L’équipe a finalement fait preuve d’opportunisme pour prendre les commandes avec un Louka Franco attentif dans le rectangle adverse. “Le coach demande de presser et c’est ce que je fais avec un contre-pressing sur une mauvaise passe alors que le gardien anversois n’était pas avancé”, se souvient Franco. Ce but libère l’équipe.”

Les Louviérois ont donc pu gérer ensuite cette avance et Badibanga a conclu avec un nouveau but sa belle prestation de samedi soir. “En marquant rapidement, on a été dans une situation plus confortable et on s’est montré efficace. Après, on a été plus dans la gestion que dans la domination mais au final, le travail est fait. La semaine prochaine, l’important sera aussi les trois points à Rupel Boom.”