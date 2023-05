Après 20 ans, Pierro Rizzo tire sa révérence au Rœulx : “J’ai connu 20 belles années”

"Grâce à moi, Soignies a gagné car ils en ont marqué trois avec moi sur le terrain et ils ont marqué sur des centres que j’avais donné mais qu’ils avaient récupéré”, sourit-il. “On était que trois réserves alors j’ai décidé de me faire plaisir. Il le faut dans la vie.”

guillement "A force de tirer sur la corde, ça casse."

Malheureusement, c’est sur une relégation que le coach emblématique quitte l’Athlétic Club. Mais sa décision, il l’avait déjà prise avant l’officialisation. “Ça fait 20 ans que je suis là et à un moment, ça devient lassant de travailler seul ou presque tout seul”, souffle-t-il. “On était quasiment que deux à tenir le club (NdlR : avec Cécile Hinand, la secrétaire). J’étais aussi responsable de la buvette, des commandes… Ce n’est plus possible. Depuis le départ de Stefano (NdlR : Fragapane, le président), on était plus que deux vraiment à faire tourner le club. On tire, on tire et puis, à un moment ça casse. J’ai aussi fait du bénévolat pendant quatre ans. À un moment donné, c’est stop.”

Le manque de soutien en interne dans le club n’est pas le seul paramètre qui a joué dans sa décision. “Malgré une belle image du Rœulx qu’on véhiculait, je n’ai jamais senti de la considération de la commune. Pour eux, tout semble naturel ce qu’on a fait, c’est banal. Dans les conditions d’organisation, ce n’est pas mal d’avoir tenu une dizaine d’années en P1.”

Pourtant, aux Remparts des Arbalestriers, les infrastructures sont plutôt bien pour une provinciale. “C’est vrai que c’est une des meilleures de P1 selon moi”, répond Rizzo. “Mais c’est comme si pendant 15 ans, on roulait avec une 2CV et que du jour au lendemain, on passait à la Rolls-Royce sans avoir les moyens de payer ça. Car chaque mois, c’est une somme énorme en énergie qu’on doit payer à la commune. C’est d’ailleurs pour ça que j’avais réduit le nombre d’entrainements à un par semaine, pour ne pas utiliser trop d’éclairage. Partant de là, il était difficile de maintenir un semblant de rythme.”

Un peu amer mais tout de même content du travail accompli, Pierro Rizzo est désormais sur le marché alors que plusieurs des joueurs ont déjà trouvé un autre port d’attache. “Je n’ai pas envie d’arrêter”, affirme le Louviérois, qui bichonne le terrain du Tivoli. “Ce que je recherche, c’est surtout un environnement familial, sans prise de tête, du sérieux mais avec de la déconnade aussi.” Un peu à son image. “Je suis comme ça avec tout le monde. Je veux gagner sur le terrain mais il y a toujours du second degré. J’aime mieux rire que faire la tête.”

Son départ du Rœulx, et en attendant qu’il retrouve un poste, pourrait laisser un vide sur le bord terrain. “En 20 ans, ce que je retiens, ce sont toutes les personnes que j’ai côtoyées, les joueurs, les équipes, … je n’ai jamais été déçu. Ça a toujours été une équipe d’amis. Quand on arrivait à l’extérieur, les clubs connaissaient notre réputation et image : bon enfant et fête. Sur le terrain, je crois qu’on n’a pas forcément fait moins bien que certains. J’ai vraiment connu 20 belles années. Le seul petit regret, ce sera pour les supporters qui nous suivent. Ils étaient toujours là même en déplacement pour nous soutenir.”

La succession au Rœulx ne sera pas simple à prendre.