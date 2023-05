Match à sens unique pour la RAAL à Boom: "Le score aurait pu être bien plus lourd à la pause"

Cette victoire permet aux Louvièrois de rester au contact des Francs Borains, et de leur mettre un peu de pression pour les deux derniers matchs. “Le score aurait dû être beaucoup plus lourd à la mi-temps. Le problème est que nous sommes tombés dans un faux rythme. Chaque fois qu’on accélérait, on était dangereux, mais la plus grande partie du match, on a joué à un rythme qui ne correspond pas à nos qualités. Donc, on ne peut pas être enchanté de la prestation, mais bien du résultat. C’est notre quatrième clean sheet d’affilée, on continue notre marche en avant pour mettre la pression sur les Borains qui font un second tour incroyable. On peut d’ailleurs leur tirer un coup de chapeau, mais si on est là, c’est qu’on a fait le même genre de résultats. La bataille est rude et va peut-être durer jusqu’à la dernière journée. On s’accroche, on essaie de rester concentré sur notre mission, et de gagner match après match. Après, on verra bien ce que ça donne”, déclarait Frédéric Taquin à Antenne Centre, puisqu’un blocus nous a été infligé jusqu’au 1er juin par la direction de la RAAL suite à deux articles écrits sur notre site.

La semaine prochaine, La Louvière tentera de poursuivre sur sa lancée avec la réception du FC Liège qui a déjà assuré son accession à l’étage supérieur.

Rupel Boom : Laverge ; Neral, Medelinskas (77e Akbas) , Verkerken, Bliek, Sylla ; Monden (67e Lukebakio), Thuys, Gadji, Bah (67e Mmaee) ; Sekyere (77e Traoré).

RAAL : Herman ; Angiulli (77e Faye), Corneillie, Calant ; Francotte, Pau, Vanzo (73e Vanhecke), Gobitaka (61e Baininwa) ; Franco, Soumaré (73e Bangoura), Badibanga (61e Lambo).

Arbitre : Mme De Cremer.

Avertissements : Medelinskas, Thuys.

Les buts : 13e Soumaré (0-1), 44e Calant (0-2), 60e Badibanga (0-3).