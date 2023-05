Ce dimanche à Rupel Boom, le nom de Baquet a d’ailleurs été scandé par les supporters, ce qui n’est évidemment pas une confirmation officielle (d’ailleurs, ils le font souvent) mais les exemples de l’année passée avec le départ de Louagé nous poussent à penser qu’il se prépare une refonte du staff pour l’année prochaine.

Le boycott imposé à notre média nous a évidemment empêchés de poser clairement la question à l’intéressé au terme de la victoire même si la question avait été posée à la cellule com il y a une semaine et à la direction ce dimanche sans pour autant de réponse et de confirmation de leur part. Mais La Louvière a l’habitude de ne pas officialiser ses décisions rapidement et immédiatement.

Les supporters, souvent bien informés, ont en tout cas posté des messages dans ce sens et le mot licenciement a même été évoqué.

Pour l’heure, on sait que le club continue à tendre vers le professionnalisme total pour son équipe première et dans le même temps, Nicolas Baquet, qui est l’adjoint de Frédéric Taquin déjà avant l’aventure à la RAAL, occupe une fonction importante dans une institution. Ce qui pourrait expliquer cette fin de collaboration même si tout reste au conditionnel ce dimanche soir.