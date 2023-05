De fait, les Luxembourgeois ont d’emblée eu une ardeur d’avance, comme le reconnaissait Hakan Ozturk, le capitaine manageois : “On leur a laissé l’initiative dans un premier temps, avec ce but qui a exigé une réaction de notre part. Nous l’avons eue mais sous la forme d’une domination stérile jusqu’au repos, avec, notamment, une tête de votre serviteur qui aurait dû connaître un meilleur sort. Nous avons entamé la reprise pied au plancher mais le petit brin de réussite ne nous a pas accompagnés dans nos initiatives. La déception est évidemment de mise car tout le groupe avait travaillé en conséquence pour revenir dans le coup et puis, notre coach, Michel Errico, aurait mérité autre chose pour son départ. ”

Un sentiment partagé par le manager du club, Alexandre Cernero : “Quand on a la chance d’accéder aux playoffs, c’est pour aller le plus loin possible. C’est une nouvelle fois manqué mais qu’à cela ne tienne, nous reviendrons avec des ambitions analogues la saison prochaine. Je tiens à féliciter Michel Errico pour l’énorme boulot accompli durant son passage chez nous. Grâce à lui, la base de travail s’avère solide pour son successeur. ”

En l’occurrence Söner Yurdakul qui a également débriefé ce match : “Une rencontre contrastée, avec une première période très moyenne de la part de mon futur club. Il aurait fallu mieux rentrer dans ce genre de débat. La seconde mi-temps fut d’une meilleure tenue mais c’était devenu compliqué d’inverser la tendance.”

Les nouvelles recrues, Thomas Wildemeersch et Jordan Arena, étaient aussi venues prendre leurs marques au Scailmont.