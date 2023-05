En effet, dès l’entame de la rencontre, les Loups dominaient les débats et trouvaient l’ouverture par l’entremise de Soumaré qui n’avait plus qu’à conclure sur un centre millimétré de Pau. Ils s’octroyaient une kyrielle d’occasions, dont un envoi de Gobitaka sur la transversale, mais ne parvenaient pas à faire le break. Petite frayeur, lorsque Thuys reprenait victorieusement un centre, mais celui-ci était en position de hors jeu.

Juste avant la pause, Calant mettait les siens sur le velours en prolongeant de la tête un corner de Pau. Au retour des vestiaires, les hommes Frédéric Taquin géraient sans difficulté leur sujet et ajoutaient un but dans leur escarcelle à l’heure de jeu, via un envoi puissant de Badibanga qui ne laissait aucune chance au dernier rempart local. Le score n’évoluait plus, malgré deux grosses opportunités pour Lambo qui envoyait dans les nuages, alors qu’il était en position idéale, avant de voir son tir sauvé à même la ligne. Ce succès permet à la RAAL de rester au contact des Francs Borains.