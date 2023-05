La RAAL Women en D2 régionale ? L’éventualité existe bien

À lire aussi

Tout dépend en fait de l’équipe messieurs… en N1. En cas de montée en Challenger Pro League, la RAAL peut inscrire une équipe dans cette nouvelle série (par ailleurs, une équipe de D1A peut soumettre une inscription en Super League féminine) et à Saint-Julien, on y pense évidemment d’autant que l’équipe de Frédéric Taquin est toujours bien en course pour monter en D1B dans deux matchs (même si les Loups sont toujours 4e à une unité des Francs Borains) et qu’on n’a jamais caché l’ambition aussi pour les dames.

Resterait alors à voir, si les Loups venaient à monter en CPL, quelles conséquences il y aurait sur la P1 et la P3 dames (car l’équipe en D2ACFF serait une toute nouvelle équipe administrativement).

Avant de voir ce scénario se réaliser, il faut de toute façon que la N1 monte en D1B.