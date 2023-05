Michel Errico va prendre ses distances avec le petit banc : “Privilégier la famille et profiter de la vie”

Congratulations, accolades, bouquets de fleurs à profusion, en guise de reconnaissance pour services rendus (cela concernait aussi Dauby, Laurent, Chebaiki, Sebaihi et Bonnet, tous en partance), l’émotion était palpable aux abords du banc de l’Entité d’où Michel Errico allait diriger la manœuvre pour la dernière fois de sa carrière.

Après un quinquennat chez les Verriers, le natif de Ressaix a donc remisé à tout jamais son training de coach qu’avait jadis enfilé son papa, Rocco, avec une passion similaire. Comme quoi bon sang ne pouvait mentir…

Un départ à la retraite qu’il a évoqué en notre compagnie, et ressenti avant tout comme un soulagement, à l’aube de ses 57 ans : “Une lassitude certaine s’est installée chez moi depuis pas mal de temps déjà. Je me rends compte que je m’énerve de plus en plus, régulièrement confronté à des décisions arbitrales que je comprends de moins en moins. Cette frustration perdure comme ce dimanche encore et l’heure est vraiment venue de consacrer davantage de moments à la famille et de profiter de la vie.”

C’est désormais en simple spectateur qu’il se rendra au stade, pour avoir le plaisir de revoir les amis : “Partout où je suis passé, je n’ai laissé que de bons souvenirs je pense. Mais avant d’aller voir un match, je vérifierai au préalable qu’aucun entraîneur concerné ce jour-là ne soit sur la sellette (sic).”

En 2018, après deux années sabbatiques, Michel Errico avait été rattrapé par le virus du coaching, convaincu par le discours de Carmelo Di Natale, le manager manageois à l’époque : “J’avais été sensible à son projet, celui de lancer les jeunes et de les aguerrir. C’était le but et je pense qu’on y est arrivé. J’ose espérer que les dirigeants sont satisfaits malgré cette fin de compétition qui a tourné court, la faute à toutes ces blessures encourues simultanément. Du jamais vu depuis que j’avais rallié l’Entité.”

Söner Yurdakul s’apprête à prendre le relais : “C’est un très bon choix. À son propos, lors d’une réunion de consultation, j’avais d’ailleurs approuvé cette option parmi d’autres. J’en suis intimement persuadé, l’Entité Manageoise reste entre de bonnes mains.”

Comme legs, Michel Errico a laissé de solides fondations sur lesquelles il conviendra de continuer à construire : “Avec un noyau plus étoffé pour bien faire jouer la concurrence et surtout éviter les avatars que le club vient d’endurer, ça devrait le faire”, estime-t-il, rappelant, en guise de conclusion, quel aura été son message, tout au long de son parcours de mentor : “Tout donner pendant nonante minutes et ne rien regretter même si la défaite est au rendez-vous comme ce fut hélas le cas contre Habay. Avoir du respect envers le groupe, le staff et bien sûr la direction, sans oublier une présence assidue aux entraînements sans laquelle il est impossible de performer.”

Bref, autant de valeurs qu’il n’aura cessé de véhiculer, dans tous les vestiaires où il déposa son sac.

Respect aussi et bravo, Michel Errico.