Après trois semaines de break, le RC Soignies peaufine sa préparation en vue de la demi-finale des playoffs: "On est prêt pour la revanche"

Une longue période sans match mais pas forcément en restant inactifs.

”C’est vrai que c’est une longue attente”, sourit Curtis Moucheron, qui revient d’un stage à Biarritz avec les jeunes du club. “On avait peur de perdre le rythme. On a eu du temps pour bien travailler car on connaissait les deux adversaires potentiels. Deux équipes totalement différentes. Il y a eu beaucoup d’intensité à l’entraînement. Lundi, après avoir pris connaissance de notre concurrent, on a ajouté une séance plus spécifique. On a eu 1h15 de vidéo et puis on a répété ce qu’on devait faire en marchant sur le terrain, notamment les automatismes. Cette démarche a beaucoup plu au groupe. On a pu poser les questions, se retrouver et discuter en se projetant sur ce rendez-vous. Maintenant, on est prêt et on est revanchard, La Hulpe nous a battus les deux fois en championnat cette saison.”

Une escapade à Malmedy

Conscient de cette période d’attente, le staff avait en tout cas décidé de préparer au mieux le planning. Entre entraînements, récupération et congé, le groupe a géré la situation. “Le staff a bien géré l’organisation pour qu’on ne perde pas notre concentration. Après le Kituro, on a pu souffler quelques jours avant de partir en stage à Malmedy. Il n’y avait rien de mieux pour se retrouver et se connaître un peu plus. On s’est découvert, on a tout vécu ensemble. ”

Ce stage de trois jours dans une auberge était une première dans l’histoire du club. Partis à 53 dont 50 joueurs, ils n’ont pas fait que du rugby.

“On a eu deux entraînements le matin et d’autres activités plus ludiques, amusantes comme une course d’orientation. On était deux groupes de 25 et on devait rejoindre le point de départ des autres en répondant à des questions. On s’est évidemment croisé sur le parcours et on s’est bien amusé avant de jouer le jeu à fond”, sourit celui qui est revenu cette saison à Soignies après des opportunités en France. “Et puis, même si on avait privatisé un étage dans cette auberge, on a partagé de bons moments avec les autres. Notamment en soirée quand les 'punis' avaient un gage et devaient chanter. Tout le monde était content de cette initiative. On est encore plus soudés pour partir à la guerre. ”

Curtis Moucheron. ©Dumont

La Hulpe, un gros morceau

Mais en face, La Hulpe a l’ambition de réaliser la passe de trois en tant que champion de Belgique. L’adversaire a déjà battu deux fois les Verts cette saison, après avoir privé le club du titre la saison dernière. Ce ne sera pas simple. “Ils nous ont battus mais il y a toujours eu match quand on se souvient des rencontres. En tout cas, on est prêts pour la revanche. La clé, ce sera l’intensité devant. Il faudra profiter du fait que notre terrain est un peu plus grand et puis le banc doit faire la différence et amener un second souffle qui nous portera vers la finale.”

”On a dû revoir nos automatismes”

Cette saison, Curtis Moucheron a été l’un des joueurs les plus réguliers, comptant 18 feuilles de match sur les 18 possibles. Profitant des blessures ou des absents (Diables noirs ou Brussels Devils), il a tiré son épingle du jeu pour s’imposer. Que ce soit en 15 ou à la charnière centrale où il a joué ces derniers matchs avec Valery Dulieu, lequel a été sollicité pour remplacer un Alan Williams blessé.

”Ces différents changements ne nous ont pas pénalisés car on sait tous qu’une blessure, ça peut vite arriver”, lâche le joueur de 22 ans qui est aussi préparateur physique des U14, U16 et U18 et coach des U18 avec Calomme. “C’est vrai qu’on avait travaillé toute la saison avec Alan et il y avait des automatismes et on a dû tout revoir. En plus, Valery a dû combler à un poste où il n’avait pas l’habitude de jouer mais il l’a fait à merveille. Au final, ça n’a pas été très compliqué car Valéry et moi, on est de la même génération, on a joué ensemble plus petit ou en équipe nationale. On a beaucoup communiqué, dans les vestiaires, on s’est souvent parlé pour tout remettre en place.”