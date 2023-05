Jette – URLC : L’insoluble équation de Sébastien Conte

Tout cela pourrait être limpide si Sébastien Conte, le coach actuel des Loups, n’avait été pendant 4 ans et même jusqu’en février dernier le mentor des Jettois. “En général, ma nuit d’avant match n’est pas bonne mais je crains que celle-ci soit encore plus mauvaise vu la charge émotionnelle qui sera la mienne lors du retour dans un club où je n’ai connu quasi que des belles choses”, entamait l’intéressé.

La position de Sébastien Conte sera de toute façon difficile à tenir. Soit La Louvière l’emporte et il condamne peut-être à la D3 ses anciennes ouailles, soit Jette l’emporte et on l’accusera forcément d’avoir “laissé aller” l’affaire et d’avoir ainsi offert un joli cadeau. Le microcosme, toujours prompt dans ces cas-là, ne manquera pas de jaser.

”Ceux qui me connaissent savent de quel bois je me chauffe et que lorsque j’entame la préparation d’un match c’est pour le gagner, pas le perdre. Mon employeur actuel c’est l’URLC et je me dois par simple respect pour lui de défendre loyalement nos chances. Nous avons aussi un tour final à préparer et il convient de peaufiner les réglages car, ces dernières semaines, blessés et suspendus se sont multipliés et il va falloir remettre un peu de cohérence dans tout cela”, se faisait convaincant le Bruxellois.

Une dernière voie afin d’éviter d’être assis entre deux chaises ce dimanche existe. Ce serait peut-être de rééditer “son exploit” du dernier week-end. Sébastien avait en effet oublié sa carte d’identité chez lui et n’a pas pu ceindre le brassard et s’asseoir sur le petit banc louviérois contraint de donner ses consignes de la tribune du Tivoli. Sauf que cette fois, l’excuse de l’éloignement du domicile ne marchera pas…