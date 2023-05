La RAAL, sur les traces du RFC Liège ? (+ CHIFFRES DES DEUX CLUBS)

À la lutte pour le dernier ticket montant vers la Challenger Pro League, la fin de saison de la RAAL est surtout minée par les tensions entre la direction et les deux groupes de supporters, les Ultras, composés des Wolf Side et Green Boys. Ce conflit remonte à l’envahissement de terrain aux Francs Borains (les deux groupes rejettent toute implication), par une poignée de supporters louviérois. Et les fumigènes lancés sur le terrain au Patro ont alors gonflé les amendes et fait monter le nombre de match à huis clos à quatre.