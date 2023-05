Michel Wintacq est passé de la RAAL à Liège : “De mon temps, c’était très convivial ! ”

“Je n’ai pris connaissance de ces clauses financières que bien après”, sourit Michel qui conserve pas mal de bons et de moins bons souvenirs de son passage dans la Cité de la Louve. “J’ai tout connu là-bas, en passant de la D3 à la D1, avant de connaître deux culbutes entrecoupées (1976 et 1977) par une remontée parmi l’élite en 1977. Avec les Loups, j’ai également connu ma plus grosse frayeur, lors d’un déplacement en avion à Videoton, dans le cadre de la Coupe Rappan. J’ai bien cru ma dernière heure venue (rires). Mon premier entraîneur à la RAAL, Jean Cornélis, m’a en tout cas permis de franchir plusieurs paliers. Le fait qu’il avait été jadis un arrière latéral de renom, n’y est certainement pas étranger. ”

Une époque où la RAAL faisait volontiers son marché du côté de la zone Mons-Borinage (Leriche, Fourmois, Cordiez, Capone…) et où elle découvrait à tâtons le monde pro et sans y avoir été préparé suffisamment. “À certains égards, c’était parfois folklorique mais tellement plus sincère qu’aujourd’hui, dirai-je. Une fois le match fini, fumer une clope et savourer une chope n’offusquaient personne, à partir du moment où on avait tout donné sur le terrain. Quand bien même nous avions dû nous incliner ce jour-là, ça tambourinait jusqu’à tard le soir, avec les Wala Loups, les supporters remettant les espérances de victoire au week-end d’après, sans chercher misère à qui que ce soit. ”

Cette ambiance conviviale et pour ainsi dire familiale, Michel Wintacq la retrouvera lors de son passage au FC Liégeois, en 1979. “J’avais d’abord eu un contact avec le CS Bruges mais sur insistance de l’entraîneur des Sang et Marine à l’époque, Sylvestre Takac, le Secrétaire général du club, Joseph Paul, s’activa pour régler la transaction. ” Coût du transfert : 4 250 000 FB et pour le Mich’, la possibilité de continuer à s’illustrer au plus haut échelon. “Avant de rejoindre les Rouches, j’ai ainsi eu le plaisir de connaître une période similaire à celle vécue précédemment à La Louvière. Les gens étaient chaleureux et respectueux. Dans le vestiaire également, régnait constamment une atmosphère propice à créer l’exploit. Les grosses cylindrées du pays redoutaient d’ailleurs à venir chez nous. Pour résumer, la RAAL et Liège, c’est ce que j’ai connu de mieux dans ma carrière de joueur. ”

Aujourd’hui, Michel Wintacq entend rester actif dans le domaine du foot. Préparateur physique au Futsal Team Charleroi, il va prochainement reprendre du service au FC Vacresse, en tant que directeur technique des équipes d’âge. “Le foot, ce n’est pas une maîtresse, mais comme une mère”, s’empresse-t-il d’ajouter, lui qui déplore le contexte de plus en plus délétère dans lequel certaines rencontres se déroulent, au point que les supporters visiteurs sont priés de rester chez eux. Comme ce sera le cas pour les fans du FC Liégeois ce samedi au Tivoli : “Je n’ai jamais connu ça de mon temps. Comment en est-on arrivé à un tel degré d’agressivité et de violence ? Mystère. Il m’est déjà arrivé de snifer de drôles d’odeurs dans les stades mais ça n’explique pas tout. Je comprends qu’aujourd’hui, certains préfèrent rester à la maison, gavés par les matchs à profusion sur le petit écran et confortablement installés avec un plateau télé à portée de main et à leurs côtés, une progéniture qui ne risque rien. Je ne conçois pas le foot autrement que sous l’angle d’une réjouissance qui va bien au-delà du coup de sifflet final mais je comprends aussi qu’assister à une rencontre, où la sécurité n’est pas forcément assurée, comporte de surcroît un coût non négligeable. ”

Par ailleurs, si le FC Liégeois est d’ores et déjà assuré d’évoluer en Challenger Pro League, Michel Wintacq reste un tantinet dubitatif à son sujet : “Pour y faire bonne figure, des transferts s’imposent. D’après ce que j’ai vu lors de sa venue au RFB, cela demande quelques renforts bien ciblés. ”

Quant à la RAAL, tout reste à faire, à commencer par l’emporter ce samedi soir…