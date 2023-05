Défaite contre Liège, panne d’éclairage, le Top 3 qui s’envole : sale soirée pour La RAAL La Louvière

Cela étant, les travées étaient bien garnies mais il fallait toutefois attendre un bon quart d’heure et un premier but liégeois pour qu’enfin le kop, en signe de protestation se mette en voix. De match il n’en fut pour ainsi dire pas question tant la supériorité visiteuse fut de tous les instants et dans tous les secteurs de jeu. Un peu après la demi-heure, une panne de courant généralisée privait le Tivoli d’éclairage et l’arbitre se voyait contraint d’arrêter la partie durant….29 minutes.

Le staff louviérois opérait un changement à la reprise du jeu Gobitaka cédant sa place à Francotte. Durant le 3e quart d’heure, les Loups semblaient mieux en place et on comptait beaucoup sur la seconde période pour qu’ils reprennent le fil de la partie.

Il n’en était absolument rien malheureusement et les Sang et Marine poursuivaient leur insolente domination. Certes les Louviérois héritaient bien de l’une ou l’autre belles opportunités auxquelles leurs hôtes répondaient systématiquement. À aucun moment on ne sentait la révolte s’installer côté hennuyer. On assistait quasi à de la résignation à l’image d’un Fred Taquin qui ne se levait plus de son banc durant la dernière demi-heure. La messe était en effet dite depuis bien longtemps… La paire d’entraîneur liégeois Deflandre-Englebert, au CV prestigieux restait d’une accessibilité et d’une humilité exemplaire : “Nous avons pris beaucoup de plaisir à jouer et à l’emporter face à une des plus belles équipes de la série.”

De son côté Fred Taquin reconnaissait la supériorité de l’adversaire tout en regrettant la sévérité du score et s’irritait quelque peu lorsqu’un confrère évoquait le mot échec quant au bilan de la saison : “Vous connaissez beaucoup d’équipes promues qui terminent avec 70 points leur premier exercice à l’étage supérieur ? Nous allons simplement poursuivre le travail et continuer à bâtir le projet !”, a-t-il dit à la télé.