L’URLC démarrait pourtant la seconde période sur les chapeaux de roues, en bénéficiant d’un penalty pour une faute de De marrée sur Lubaki, Ba se chargeant de la transformation. Ba avait la balle de break au bout du pied, mais se montrait trop altruiste. Dans la foulée, l’arbitre accordait généreusement un penalty aux locaux qui ne se faisaient pas prier pour égaliser.

Les hommes de Sébastien Conte dominaient les débats et obtenaient plusieurs possibilités qu’ils gaspillaient. Dans les arrêts de jeu, suite à une succession d’erreurs, El Hajjouji crucifiait Cremers. “On s’est octroyé chacun une mi-temps. Un nul aurait été plus logique. Jette a eu deux grosses situations en première période. Par contre, en seconde, on a été clairement plus dominant et on s’est procuré plusieurs occasions. Malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à les concrétiser. C’est la prestation la moins aboutie depuis mon arrivée”, avouait Sébastien Conte.

La Louvière Centre devra se montrer plus efficace dans les deux rectangles lors du tour final, sinon ce sera un petit tour et puis s’en va. “On a manqué d’efficacité aussi bien défensivement qu’offensivement. C’est une bonne piqûre de rappel, et cela doit nous servir d’une bonne base de travail, en vue du tour final qui débute ce jeudi contre Meux, qui est une équipe redoutable en efficacité”, précisait le coach.

RSD Jette : De Reymaeker ; Alves, Kaleba, Cruz Dos Santos, De Marrée, Camara ; Virgone (76e Kaersoel), Nzayadiambu, Necipoglu (88e Zeriouh), Cortvriendt ; Somé (80e El Hajjouji).

La Louvière Centre : Cremers ; Marquis, Luhaka, Salem-Ngabou, Nsungu ; Nguessan (88e Baiardo), Diarra, Lubaki, Jatta (64e George), Ba ; Ouattara (66e Lema).

Arbitre : M. Malhaise.

Avertissements : Cruz Dos Santos, Luhaka.

Les buts : 46e Ba sur pen. (0-1), 55e Cruz Dos Santos sur pen. (1-1), 90e +4 El Hajjouji (2-1).