Rugby : Soignies est tombé face à sa bête noire

Au Chemin Tour Lette, ce sont les détails qui ont fait la différence.

”On rentre bien dans la partie mais on se plante sur les mêlées. Pourtant, on avait bien travaillé ça”, confie le capitaine Romain Heyndrickx, particulièrement ému. “En demi-finale, ce sont surtout des détails. Il n’y a pas grand-chose à dire mais ça va tellement vite derrière qu’on se prend des essais. On était à la rue à ce moment-là.”

Double championne de Belgique en titre, La Hulpe va tenter le triplé. Une expérience que n’ont pas encore les Sonégiens malgré plusieurs finales. “Ce n’est pas vraiment l’expérience. Ce sont des faits de jeu, des faits de match qui font qu’une rencontre bascule et aujourd’hui, c’est tombé dans leur camp.”

Soignies ne décrochera finalement pas encore son tout premier titre de champion mais le discours se voulait positif et porté déjà sur la saison prochaine.

”Pour qu’on y arrive, il n’y a rien à faire, c’est à force de travail”, lance le capitaine. “Il faut que ces jeunes prennent de l’expérience et avec cette défaite amère en demi-finale, ils en ont pris. L’année prochaine, ils reviendront encore plus en forme, plus affûtés. On va y arriver. En tout cas moi, je ne veux pas parti tant qu’on n’y est pas arrivé avec ces jeunes. Je me battrai avec eux pour y arriver.”