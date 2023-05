Pas de D1B pour la RAAL : où ça a coincé pour les Loups ?

À lire aussi

Même si le coach a toujours affirmé que l’âge n’était pas un paramètre pris en compte au moment de recruter, que le critère était surtout d’avoir des joueurs concentrés au maximum sur le football sans job à côté pour cette saison, on ne peut que constater le manque de joueurs d’expérience. À 29 ans, Vanzo est le plus âgé du noyau à titre d’exemple. Mais outre l’âge, ce qu’il a manqué à ce groupe, c’est de l’expérience récente de la D1B ou D1A comme Hamzaoui (Virton/Union), Faye (Seraing) ou Liongola (Lierse). Corentin Fiore, Beni Badibanga, Vanzo… ont évidemment connu ce niveau, mais pas forcément la saison dernière. Liège, avec Perbet, et les Francs Borains avec Chevalier et Tainmont ont montré que les “vieux” trentenaires pouvaient toujours avoir faim et apporter quelque chose. Ce genre d’expérience aurait pu être une aide précieuse dans les matchs difficiles (Patro, Heist…).

Un vrai buteur

Avec 66 buts marqués, la RAAL est la cinquième meilleure attaque de la série. Une statistique intéressante si l’équipe n’avait pas eu l’ambition de monter. À côté de ça, son meilleur buteur, Mohamed Soumaré, n’est qu’à 17 buts. Loin de Perbet, Chevalier ou Bertaccini. Pourtant, les Loups ont joué le plus souvent de manière dominante et les actions ont souvent été légion. Ce qui aurait dû gonfler le compteur buts. Mais la RAAL a joué sans un réel goleador, une sorte de serial buteur qui peut concrétiser un temps fort en se montrant opportuniste et faire preuve de réalisme de n’importe quelle façon. Soumare a connu une période faste, mais ça n’a pas suffi.

Un maigre bilan face au top 3

3/18 face aux équipes du top 3 cette saison (les trois points ont été pris lors de la victoire contre le Patro lors du premier match en pleine semaine alors que les équipes devaient encore se jauger), c’est évidemment insuffisant. Si à Liège, l’équipe peut avancer des circonstances atténuantes avec une épidémie qui avait touché le noyau, elle a toutefois été mise à sa place ce samedi ou encore au Patro Maasmechelen. Le 0/6 contre les Francs Borains a été fatal quand on sait que les deux équipes n’étaient encore qu’à une unité avant le week-end. Le 0-1 au Tivoli a réorienté le classement et pour La Louvière, difficile de revendiquer quoi que ce soit avec ce bilan.

Une capacité d’adaptation

L’effectif de Frédéric Taquin est rempli de bons joueurs, techniques, manieurs de ballon, qui font des merveilles sur les terrains synthétiques. Mais cette saison, il a souffert sur les terrains en herbe en mauvais état et donc plus compliqués à jouer comme à la Neuville ou à Heist. Dans ce genre de situation, le groupe n’a pas réussi à adapter son jeu et à délaisser le côté beau joueur pour se montrer plus efficace en exploitant au mieux l’aire de jeu. Habituée à jouer en 3-5-2, l’équipe a en outre peiné à être aussi efficace quand il a fallu adapter le système (notamment 3-4-3). On en revient alors aussi au niveau d’expérience pas assez élevé et à un manque de variété dans les profils. Les nombreuses blessures de longue durée (Vanhecke, Azevedo deux fois, Lambo, Libertiaux) ou les petits bobos récurrents n’ont évidemment pas aidé non plus.

Plus de sérénité

Le climat tendu lié au conflit ouvert entre la direction et les Ultras n’a absolument pas aidé. Habitués à chanter en communion avec le kop après le match, les joueurs en ont été privés ces dernières sorties. Que ce soit à cause des huis clos, des boycotts des déplacements des Wolf Side et Green Boys ou suite à la consigne de la direction. Si le président reste le boss à la Wolves Academy, son comportement envers les joueurs (aller sur la pelouse pour chercher les joueurs au lieu d’être dans la retenue et la réserve jusqu’au coup de sifflet final de la saison) n’a certainement pas aidé à travailler dans un environnement serein.