Le boxeur Surik Petrosyan remporte un premier titre international à La Louvière : “Je suis content d’avoir réussi à assumer mes responsabilités”

”Un boxeur est toujours seul dans le ring mais en vérité, il s’agit du succès de toute une équipe, souligne Surik Petrosyan. Je suis très heureux d’avoir pu récompenser tout notre travail de ces dernières semaines. Je ne vous cache pas que, devant les amis, la famille, les gens de la commune, je ressentais un peu le poids des responsabilités avant ce combat et il fallait l’assumer. Cela fait donc du bien de repartir avec la victoire, d’autant que le public s’est bien amusé et a apprécié le spectacle.”

Intelligence tactique

Dans une belle ambiance à la salle de Bouvy, les deux hommes se sont, en effet livrés pleinement pendant dix rounds. Même le choc de têtes accidentel survenu dans la deuxième reprise n’a pas calmé les ardeurs de deux boxeurs éprouvant un grand respect mutuel.

”Ma victoire est logique mais je ne peux pas dire que j’ai eu la vie facile, commente l’Arménien boxant sous licence belge. Dans ce genre de combat entre un gaucher et un droitier, la dimension tactique est très importante et nous nous étions bien préparés. J’avais mis les gants avec le champion d’Europe amateurs Vasile Usturoi à Anvers, mais aussi à Bruxelles et en France contre le champion national des légers. J’étais prêt, j’étais à 100 % ! L’intelligence de combat a fait la différence, je pense. Ma tactique a fonctionné : casser la distance, revenir au corps à corps, varier les coups. Les gens ont adoré !”

Après avoir remporté le titre de champion francophone, le titre de champion de Belgique, voici donc une première ceinture internationale autour de la taille de Surik Petrosyan. Et maintenant ?

”Nous allons voir quelles seront les propositions, répond-il. Défendre cette ceinture reste une possibilité mais je me projette plutôt vers un titre européen ou intercontinental. Je vais en discuter avec mon manager et entraîneur.”

En attendant, place à un repos bien mérité pour celui qui se consacre à la boxe et donne des cours aux jeunes pratiquants, de 6 à 12 ans, dans son club de La Louvière.