À ce jour, ils n’ont pas encore reçu le verdict concernant leur passage ce lundi.

”L’audience s’est bien passée”, commence Renaud Duchêne, l’avocat des Loups. “L’auditeur s’était montré très satisfait du dossier qu’on a complété avec les documents manquants et on a actualisé vu les semaines qui ont passé. On peut se montrer optimiste même si on reste prudent tant qu’on ne l’a pas. Les débats ont été assez brefs mais on n’a pas reçu de date. Sauf que tous les verdicts doivent être connus pour le 22 mai. On espère être fixé dans les 2-3 jours, cette semaine.”

Officiellement, les Louviérois n’ont, ce mardi midi, ni la licence N1, ni la licence D2ACFF. “Mais comme nous avons entamé un dossier pour la N1, ils ne délivrent pas la D2ACFF. Ils ne se prononcent pas. Évidemment, si on a la N1, on aura la D2ACFF.”