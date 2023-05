Jean-Louis D’Acchille va bientôt délaisser le banc à la RUS Binche : “J’ai adhéré au projet binchois et je m’en réjouis”

Et pour booster la nouvelle structure foot dans l’entité binchoise, appel avait été fait à Jean-Louis D’Acchille, visiblement séduit par le discours du président de la RUSB 2.0, Damien Schena : “A mes yeux, le projet proposé avait tout pour tenir la route et de quoi me plaire mais encore fallait-il être l’heureux élu car je n’étais pas le seul candidat.”

Ce fut donc le cas et JLD reprit du service après être rentré sous sa tente, veillant avant tout à s’entourer de personnes coulées dans le moule binchois, Mike Arslan et Laurent Menti, pour constituer son staff. Une autre bonne idée.

La preuve, quatre ans et deux ascensions plus tard, Binche s’est confortablement installé en D2 ACFF. C’est bingo pour Jean-Louis qui s’apprête maintenant à passer le relais à Fabrice Silvagni, un choix tout aussi judicieux.

Mais avant de passer de l’autre côté de la balustrade, JLD nous a expliqué pourquoi il tire un trait sur son parcours de coach : “J’ai commencé très tôt dans cette fonction de T1 et après une bonne quinzaine de saisons, je crois sincèrement que c’était le moment venu de dire stop. Cela devenait compliqué de concilier toutes mes activités et puis, Il arrive un âge où la vie privée a le droit de reprendre le dessus, même si mon épouse, Sylvianne, était déjà mon fan numéro un du temps où je jouais au Mambourg, l’écharpe du Sporting nouée autour du cou.”

Il nous en a fait l’aveu : il avait déjà songé à se retirer définitivement sous sa tente, lors de la pandémie. C’est le regretté Fred Cicero qui l’en dissuada : “Il avait eu les mots justes pour me remotiver. Sa disparition tragique aura été en fait le pire moment vécu durant mon dernier mandat de coach. Car, pour le reste, je n’ai eu qu’à me louer de cette belle odyssée partagée avec mes Lions. Malgré notre statut de néophyte et notre passage à vide avec ce 0 sur 12, nous n’avons jamais été réellement concernés par la relégation. C’est une grande satisfaction, en plus de ces deux montées à intervalles rapprochés.”

Au fait, c’était quoi la méthode D’Acchille ? “Ma philosophie reposait sur le travail et le respect vis-à-vis de tous ceux qui œuvrent pour le club, bénévoles y compris. Un respect qui se veut réciproque et partout où je suis passé, je l’ai ressenti. Bien sûr, dans la gestion d’un groupe, il survient inévitablement des coups de gueule, des prises de tête mais interdiction de franchir la ligne blanche. Quand un mentor opère des choix, il y a toujours des insatisfaits, d’aucuns le savent. Ceci précisé, l’organisation a toujours dicté ma façon de faire, à commencer par la préparation minutieuse des séances d’entraînement. Sans cela, on n’atteint pas ses objectifs. J’aime aussi le beau jeu, mais on n’en a pas toujours l’opportunité. Alors, je privilégie l’esprit de la gagne, on n’est pas là pour faire des cadeaux. Une question d’adaptation aux circonstances du match, ce qui s’appelle faire le caméléon. (rires) Mon job a également consisté à bien connaître les joueurs et à en tirer le meilleur. Figurent encore dans nos rangs aujourd’hui des éléments qui ont connu la P1, comme Brichant, Michez et Despontin pour ne citer qu’eux…”

Pour jouer à fond la carte de la continuité, la direction binchoise a consulté Jean-Louis : “J’ai proposé Fabrice Silvagni qui détient le diplôme requis, celui d’UEFA A. Je n’ai pas assisté à la réunion de délibération, mais je ne peux qu’approuver la désignation de Fabrice avec qui j’ai joué en Juniors UEFA au Sporting de Charleroi, avant d’intégrer ensemble le noyau de première en D2. Lui aussi revient aux affaires après une interruption volontaire de carrière. Il a une sacrée carte de visite et je serai évidemment là pour accélérer son intégration parmi nous.”

Car Jean-Louis fait plus que jamais partie des meubles de la RUSB mais dans une autre fonction : “Je vais intégrer la cellule sportive, aux côtés de Gianni Volpe. Mes tâches seront variées et cette diversité ne peut que me plaire. Le club possède une belle marge de progression. Dans cette optique, il s’agira d’établir les meilleures connexions possibles entre tous les rouages, équipe fanion, staff, Jeunes. Je serai aussi sans doute amené à multiplier les missions de visionnement.”