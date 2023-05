URLC – Meux (3-0) : Tout était dit à la pause

”Contrairement à Jette, on a été efficace dans chaque secteur de jeu. On en avait beaucoup parlé lors de l’entraînement de mardi. Dès l’entame du match, on était bien en place, et on s’est mis à l’abri sur nos deux premières possibilités. Cela nous a aidés à être bien mentalement et à gérer le match. Notre première mi-temps était pleine de justesse dans nos choix, et pleine d’intensité dans nos courses. C’était important de rester concentré face à une équipe qui ne lâche rien. Menant 3-0 à la pause, ça joue un peu mentalement en sachant qu’on joue à nouveau dimanche. C’était important de terminer la partie sans blessé et en évitant toute suspension”, soulignait Sébastien Conte.

Lors du prochain tour, les Loups iront défier Binche qui s’est qualifié aux tirs au but à Tubize, pour un derby qui s’annonce aussi chaud que passionnant.

”C’est magnifique pour la région. Cela a donné deux superbes rencontres lors du championnat avec beaucoup d’ambiance. Ce sera très compliqué, comme tous les matchs de ce tour final qui est un véritable marathon”, reconnaissait le coach.