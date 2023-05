La Louvière Centre a reçu un avis favorable à la licence N1

Les Louvièrois n’ont pas manqué leurs débuts dans ce tour final, en s’imposant sur un score sans appel (3-0) face à Meux. “A Jette, il n’y avait plus d’enjeu. Donc, on a un peu baissé le pied inconsciemment et involontairement. Ici, la motivation était présente vu que c’était une nouvelle compétition”, déclare Chris Luhaka.