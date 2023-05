Naast accueille Jumet : "Retrouver la P1 à mon âge, ce serait sympa", explique Emmanuel Spinelli

"On est à domicile et on doit donc d’office gagner, assure Emmanuel Spinelli, qui a joué les espions pour son coach à Jumet. On connaît déjà un peu cette équipe pour l’avoir affrontée en coupe. Elle devrait être privée de plusieurs joueurs, dont Antenucci, suspendu. Ce n’est pas une mauvaise chose pour nous. Il y aura peut-être deux montants en P1 si Flénu remporte le tour final interprovincial, mais on doit d’abord faire le travail."

Après une saison aussi riche et pleine, Naast aimerait forcément aller au bout. Emmanuel Spinelli n’en fait pas mystère. "On ne nous prenait pas spécialement au sérieux en début de saison. Les observateurs citaient plutôt d’autres équipes. Au final, on signe sans doute le plus beau parcours si on cumule coupe et championnat. On remporte la coupe et en championnat, on ne finit pas loin. En fait, c’est le match perdu face à Pâturages qui nous coûte cher. Sans ça, nous aurions été champions. On espérait au minimum le test-match face à Neufvilles et échouer pour si peu nous a mis un petit coup. Aujourd’hui, on sent qu’on touche de près cette montée, qui serait historique pour le club. J’entendais un ancien dire qu’il était au club depuis 25 ans et qu’il n’avait jamais connu une aussi belle saison."

"Je ne ressens pas de lassitude."

En coulisses, dirigeants, staff et joueurs restent focalisés sur cette fin de saison. Il sera encore temps après de préparer la suivante. A 41 ans, Emmanuel Spinelli ne dirait pas non à une prolongation à Naast. "Je m’y sens bien et j’ai encore envie de jouer, d’être sur le terrain. Je me sens toujours compétiteur. Je ne ressens pas de lassitude et tant que je serai dans cet état d’esprit, je continuerai. Et puis, à titre personnel, retrouver la P1 à mon âge serait vraiment sympa."