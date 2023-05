La RAAL ne fait pas dans la dentelle et termine en beauté

Dès la reprise, la RAAL remettait très professionnellement les pendules rapidement avec deux buts rapides de Bangoura et Soumaré. Il n’y en avait dès lors plus que pour les Hennuyers qui retrouvaient caractère et football efficacitééet qui ne devaient plus forcer leur talent. Méritoirement les Flandriens sauvaient l’honneur Pau et Liongala enfonçaient le clou définitivement et tout le monde en finissait avec une saison une fois de plus riche en émotions et autres rebondissements.

Hoogstraten RAAL 2 - 6

Hoogstraten : Kustermans ; Verheyen, Van Dooren (89e Groenveld), Meewis, Vermeren;Havermans, Brandt, Tilburgs (89e Druyts) , Budts (64e Bastiaensen) ; Lauwers, Milts.

RAAL : Libertiaux ; Coneillie, Angiulli (26e Faye), Calant ; Liongola ; Franco, Vanzo (65e Gueulette), Pau, Soumaré, Francotte ; Bangoura (65e Oukine).

Avertissements :Tilburgs, Meewis,

Carte Rouge Vermeeren 86e (2 J.)

Arbitre : M. De Couvreur.

Les buts : 46e Bangoura (0-1), 48e et 68 eSoumaré (0-2), 69e Bastiaensen (1-3), 75e Pau (1-4),80e Liongala (1-5), 84e Meewis (2-5), 86e Pau (2-6)