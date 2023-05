Frédéric Taquin dresse le bilan de la RAAL et se projette sur la prochaine saison : “Nous avons fait des erreurs, nous allons les corriger”

À lire aussi

”Mes sentiments sont à ce stade très partagés. Évidemment qu’il existe une grosse déception à échouer aussi près du but. Nous y avons cru jusqu’au bout. La fin du suspense concernant l’obtention de la licence du RFB nous a aussi fait marquer le coup. La semaine a donc été difficile et explique peut-être notre première période un peu poussive de ce soir. Mais par ailleurs quelle fierté d’avoir vécu cette exceptionnelle aventure avec une équipe fraîchement promue. Un important paramètre nous a en fait échappé. Jamais nous n’avions imaginé en effet que terminant la compétition avec 73 points, trois formations nous précéderaient. Maintenant, les raisons du succès de ces trois phalanges ne doivent rien au hasard. Celles-ci sont à ce niveau depuis trois ou quatre ans tandis que nous découvrions la N1. Expérience et maturité nous ont clairement fait défaut.”

À lire aussi

guillement "Des leçons d’humilité à recevoir de personne !"

Les causes et l’avenir

Pour le mentor des Loups pas question non plus de s’apitoyer sur son sort : “S'il fallait vraiment analyser plus précisément notre saison, je dirai que les trois nuls concédés face à Gand, Tessenderlo et Dessel ont pesé très lourd dans la balance. Notre dernière prestation face à Liège et une mi-temps face au RFB sont aussi des choses à créditer dans la colonne des choses que j’aurais aimé ne pas connaître. Je le répète il nous a manqué une certaine de forme de maturité et c’est cela que nous allons nous atteler à corriger.”

C’est que le coup de sifflet final de la saison 2022-2023 à peine donné, on regarde déjà vers l’avenir du côté des Loups.

”Il faudra juste faire un peu mieux”, souriait Taquin. “On ne va pas se mentir : la montée en D1B sera l’objectif et pour cela il va falloir tirer rapidement les conclusions. Le noyau sera remanié en profondeur… mais pas trop afin de pouvoir bénéficier des automatismes que nous avons su créer au fil de la saison. Le recrutement s’opérera pour chaque poste de manière très précise. La semaine prochaine devrait être dans ce cadre d’une importance capitale car les discussions vont se multiplier avec les uns et les autres. Des choses bougeront, c’est une certitude. Des garçons nous quitteront d’autres arriveront. La reprise des entraînements étant fixées aux alentours du 12 juillet.”

Au fil de l’entretien, on en arrivait à évoquer l’arrivée de Nicolas Frutos à la direction technique du club et de l’éventuelle implication que ce dernier pourrait avoir sur la conduite de l’équipe fanion. Notre interlocuteur ne se démontait pas : “Notre DT possède une carte de visite à en faire pâlir beaucoup. Notre entente et notre collaboration sont parfaites. À côté d’un tel personnage et de son vécu, on ne peut qu’apprendre des choses et croyez-moi je le fais mais Nicolas est là pour induire la politique souhaitée par nos dirigeants pour l’ensemble de l’académie. Personne ne m’imposera jamais ni un schéma tactique ni une sélection. Le cas échéant cela irait très vite et je m’en irais sur-le-champ.”

Vanité, orgueil et humilité

Durant tout l’entretien, le ton restait courtois et très convivial. Pas de phrase bateau ni de langue de bois. Fred Taquin s’irritait juste un peu lorsque nous évoquions l’image parfois laissée par son club que d’aucuns n’hésitent pas à qualifier de prétentieux : “Qu’on arrête avec ça. La prétention c’est d’être ambitieux et de tenter de faire les choses comme il faut ? Certains parlent et ne font rien par la suite. Ici on annonce et on fait. Je parlerai donc de simple jalousie à notre égard. Est-ce que l’humilité consiste à dire que l’on est bien où on est et que monter dans la hiérarchie n’est pas un objectif ? Alors oui, nous manquons peut-être d’humilité. Mais nous n’avons de leçons à recevoir de personne.”

La personnalité de Fred Taquin ne laisse pas indifférent dans le microcosme. Certains le disent imbu, “Petit soldat de son Président”, “Venu de nulle part”. Ici il ne se démonte pas le moins du monde : “Qui me connais vraiment au point de cerner à ce point mon caractère ? Je suis un entraîneur qui a commencé en P4 et a ensuite gravi un à un tous les échelons et j’en suis très fier. À l’époque, à Sart-Dames-Avelines en P4 Brabant j’ai coaché devant une seule spectatrice : mon épouse. Croyez-moi je connais et je respecte le foot “d’en-bas” pour y avoir mis mes pieds dans la boue. Qui sont ces gens qui jugent sans me connaître intimement ? Moi je ne me le permets pas en tout cas et je sais exactement qui je suis et d’où je viens et ce serait donner du crédit à mes détracteurs que tenter de leur répondre. Je trace et tracerai ainsi mon chemin en connaissant les vraies valeurs que m’ont inculquées mes parents”, terminait… le Carolo de naissance et fier de ses origines mais qui ne laissera à personne le soin de diriger ni sa vie ni sa carrière.