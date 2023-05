Tout avait pourtant mal commencé pour les hommes de Grégory Gorez et de Guido Forgione puisque les Naastois étaient menés au score. Ensuite, à la 40e, Naast bénéficiait d’un penalty. En plus, Jumet était réduit à dix. Busacca transformait. C’est en deuxième période que Naast a su faire la différence.

”Ce match a été très compliqué face à une belle équipe de Jumet, indiquait Grégory Gorez, coach naastois. L’exclusion et le penalty nous ont fait du bien. On a eu la bonne idée de marquer assez rapidement en deuxième mi-temps via Moitroux et Trussart mais Jumet est quand même revenu suite à un penalty à 5 minutes du terme. C’était stressant, à l’image de ce qu’a été le championnat. Maintenant, nous montons en P1 et c’est mérité sur l’ensemble de cette saison. On ne boude pas notre plaisir. On veut bien sûr éviter de faire l’ascenseur et le fait de monter en P1 va inciter des joueurs à nous rejoindre. Il y aura quelques renforts, dont des jeunes mais aussi quelques éléments confirmés.”

Guido Forgione confirmait que la tâche n’avait pas été évidente ce dimanche. “Jumet était venu pour gagner et ne s’est pas présenté avec des intentions défensives, au contraire. Durant la première demi-heure, nous n’étions pas très bien dans le match et nous laissions trop d’espaces entre les lignes. Ensuite, il y a eu ce penalty et cette carte rouge qui nous ont permis de revenir. Après la pause, nous avons plutôt bien géré.”

Montée historique. ©N.Lhoir

guillement Bertiaux (Jemappes) : "Une grande fierté et un soulagement."

Naast et Jemappes doivent s’affronter dimanche prochain mais ce match n’aura pas vraiment d’enjeu puisque les Jemappiens sont aussi assurés de monter. Une issue attendue par Bryan Bertiaux et ses équipiers. “C’est une grande fierté et un soulagement, confie Bryan. Le club n’avait pas caché ses ambitions en y mettant les moyens. En championnat, nous sommes tombés sur un trio de tête qui n’a rien lâché et nous avons dû remiser nos ambitions sur le tour final. En nous imposant jeudi contre Jumet, on savait qu’on avait déjà fait un grand pas, d’autant que la forme actuelle de Flénu dans le tour final nous laissait penser qu’il y aurait peut-être deux montants de P2 en P1. C’est chose faite. Notre mercato est déjà quasiment clôturé et si on tient compte des transferts déjà réalisés en provenance notamment de Flénu et d’Hornu, l’équipe aura fière allure en P1 pour réaliser quelque chose de bien.”