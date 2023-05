À lire aussi

On venait en effet de franchir le temps imparti lorsque le stade Vachaudez paradoxalement acquis à la cause visiteuse cette fois tant les supporters de l’URLC étaient venus nombreux , était pris de stupeur. Frisanco venait en effet de reprendre de la tête et victorieusement un coup franc de Sampaoli qui poussait leurs hôtes aux prolongations.

M. Jamar bien placé annulait toutefois le but celui-ci ayant été entaché d’une faute de main de l’intéressé avant de franchir la ligne fatidique. Binche ne réclamait d’ailleurs que mollement.

Les Loups avaient pourtant eu la partie bien mains puisque Jatta puis Lubaki leur avaient donné une confortable avance. Malheureusement une grosse "boulette" de Cremers relançait le suspense à la 68e.

"Le coach nous avait demandé de gérer les efforts en première période puis de presser plus haut par la suite et ce but en est la suite logique car nous avons poussé nos adversaires à la faute", observait David Michez qui n’en finit plus de fêter ses adieux.

Côté louviérois on regrettait une nouvelle fois d’avoir été inutilement mis sous pression en fin de partie : "Nous avions le match bien en mains mais une fois de plus nous n’avons pas su le tuer soit en cause de notre manque de réalisme voire de notre maladresse, soit aussi il faut le reconnaître à cause d’un grand gardien dans le but binchois", reconnaissait sportivement Sébastien Conte qui attend désormais de connaître la nouvelle concernant l’éventuelle licence . "On nous a demandé de gagner ce match, nous l’avons fait le reste n’est plus de notre ressort."