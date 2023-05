Samedi soir, les Loups disputaient aussi leur dernier duel des play-off en avant-match de Mouscron-Malines. Face à Courtrai, les hommes de Kevin Chavepeyer devaient défendre leur troisième place et avaient dès lors bien l’intention de montrer qu’ils la méritaient. Une chose qu’ils ont faite, l’emportant sur le score de 11-5 après avoir été accrochés dans les deux premières périodes (2-1 et 2-1) mais avant de s’envoler dans les deux dernières (3-0 et 4-3).

Les Loups joueront la finale de la Coupe ce samedi.