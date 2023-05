Il était arrivé il y a trois saisons lors de la saison blanche que la RAAL a vécu en D2ACFF et qui s'était arrêtée après quelques matchs.

Le numéro 17 a étincelé avec son jeu technique et son côté feu-follet le Tivoli et avait largement participé au titre en D2 la saison dernière.

"Le moment est arrivé pour moi de mettre fin à mon aventure incroyable avec la raal après 3 saisons où j’ai vécu des bons comme des moins bons moments. Un titre de champion mais aussi des blessures… ma décision n’a pas été évidente mais différentes raisons m'on poussé à prendre cette décision qui est la meilleure pour moi. Je tiens à remercier le président et David pour l’opportunité et au coach et tout son staff pour la confiance durant ces années. Pour finir merci à tous les supporters pour le soutien, vous avez été incroyable avec moi et j’en suis éternellement reconnaissant. Je souhaite le meilleur au club. À bientôt."

Après Vanhecke et Fiore, c'est un troisième départ acté du côté des Loups.