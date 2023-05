Les Loups avaient déjà eu un avis favorable, il a été confirmé ce lundi comme nous l'a confirmé leur avocat Renaud Duchêne.

Alors que peu voyaient La Louvière Centre à pareille fête tant sportive qu'administrative en début de saison, le club, emmené par Chris Luhaka et Fred Salem (bien aidé par Renaud Duchêne, et qui a reçu le soutien de la Ville), a finalement bien réussi sa saison et atteint ses objectifs. Avec en plus, un jeu plutôt alléchant sur les terrains.

Reste désormais à aller mettre la cerise sur le gateau en gagnant les deux prochains match et à retrouver un derby avec la RAAL la saison prochaine. Ca commence contre Anvers U23, le barragiste de N1. L'autre demi-finale opposera Hasselt à Cercle U23.

COMMUNIQUE

La Louvière Centre obtient sa licence pour évoluer en Nationale 1 la saison prochaine devant la CBAS.

La décision est tombée et est favorable à l'URLC, après un avis favorable de l'URBSFA en cours d'audience, que le Club remercie pour son objectivité dans le traitement de ce dossier.

Le Club, après ses deux succès consécutifs en Tour Final ACFF, est toujours en lice sportivement dans le Tour Final URBSFA. L'équité sportive a donc été préservée.

Le Club, dernier représentant ACFF est fier de représenter les intérêts wallons et de la Région du Centre (sans oublier le club de Binche qui a livré un tour final exceptionnel et a joué le jeu jusqu'au bout).

Le projet, mis en place, produit déjà ses premiers fruits, plus rapidement que prévu, grâce aux nouveaux dirigeants, aux administrateurs, à tous ceux qui s'impliquent au quotidien et à l'avocat et au comptable du club sans oublié la Ville de La Louvière .