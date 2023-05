Une nouvelle tuile pour Amine Zenadji 

Dimanche, à l’occasion de la rencontre à Vachaudez face à Binche, nous nous entretenions avec le “patron” de l’entre-jeu louviérois qui avait la tête des mauvais jours. Son nom figurait pourtant sur la feuille dans le cadre des “Réservistes” signe que sa blessure aux adducteurs évoluait favorablement.

”Oui en effet cela va de mieux en mieux et il me tarde de reprendre mais je suis inquiet pour autre chose. Lors du match à Dison fin du mois dernier pour lequel j’étais simple spectateur, l’arbitre m’a collé un rapport pour avoir touché, prétend-il, son assistante. Si je reconnais bien avoir réclamé pour un penalty refusé, à aucun moment je ne suis rentré en contact avec elle. Je ne nie pas le fait d’avoir élevé le ton de manière inappropriée mais rien d’autre. Seulement voilà, il n’existe aucune image de cette partie et les témoignages de l’adversaire ne semblent pas être pris en compte. On veut me mettre une affaire de voie de faits sur arbitre alors que je n’ai absolument rien fait. On parle d’une sanction de 5 matchs à 3 ans et cela me fait bien entendu flipper”, nous confiait Amine qui a rendez-vous mercredi 24 pour entendre la sentence. Affaire à suivre forcément.