Dison – URLC : Amine Zenadji prend cinq matchs de suspension et trois en sursis

Le numéro 10 de la meute a pourtant reçu une lourde sanction de 5 matchs effectifs et trois en sursis pour son attitude lors de Dison-URLC il y a quelques semaines. Le Français, qui a déjà signé en D1 luxembourgeoise pour la saison prochaine, risquait gros (on parlait de trois ans) mais ce mercredi, lors de la troisième séance, c’est finalement la sanction obtenue. Elle ne débutera pas ce week-end.

”On sort de là avec un sentiment plutôt positif car à chaque fois, le parquet chargeait et alourdissait son dossier”, confie Renaud Duchêne, l’avocat de La Louvière Centre. “Pourtant, on est venu avec des témoignages et on ne contestait pas le fait qu’Amine n’aurait pas dû monter sur le terrain (NdlR : on lui reproche d’avoir eu un contact avec une arbitre lors d’une phase litigieuse sur laquelle les Loups réclamaient un penalty). Tout le reste est, selon nous, contestable. Il peut bien jouer samedi.”