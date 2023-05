Le staff de Frédéric Taquin va bien changer à la RAAL, Nicolas Baquet chez les dames

Si Frédéric Taquin sera toujours bien le chef de meute, il devra, dès le prochain championnat, faire son adjoint historique, Nicolas Baquet (directeur d’une institution psychiatrique dans le Brabant). Ils formaient un duo avant même l’arrivée du tandem à la RAAL. Le Carolo a en effet reçu une nouvelle mission au sein du club : T2 de l’équipe dames en P1 (place occupée par Maxime Renaud).

Son arrivée dans le pôle féminin à la Wolves Academy ne sera pas forcément une nouveauté, Nicolas Baquet a, en effet, été une des chevilles ouvrières de cette section il y a quelques années avant de se concentrer sur l’équipe première. On le sait, dès la création de l’équipe première dames, les Loups se sont toujours montrés ambitieux et ont toujours eu dans le viseur l’élite du football féminin. Son arrivée sur le banc de la P1 dames s’inscrit dans cet ordre. “Investi en coulisses et sur les terrains depuis 2017, Nico apportera sa détermination, sa rigueur et sa passion au développement du football féminin à La Louvière. Son expérience sera déterminante dans la quête de la Super League avec les Louves”, a précisé le club dans son communiqué.

Figure emblématique de la RAAL historique et des couleurs vert et blanc, Johan Bombart quittera aussi le banc de l’équipe première. L’ancien joueur se destinera à une équipe du jeu à 11. “Sa détermination et sa ferveur sont (et seront encore) des atouts de la vie de nos jeunes footballeurs”, peut-on lire sur le communiqué.

Autre poste devenu vacant : celui de préparateur physique. C’est Tristan Van Snull qui occupait cette fonction cette saison mais le PP se concentrera désormais sur l’école des jeunes.

Le club annoncera les successeurs dans les prochains jours ou semaine.