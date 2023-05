Kevin Chavepeyer rendra son tablier à l’ENL Water-polo après la finale de la Coupe de Belgique : “Seulement pour des raisons personnelles”

Face à Mouscron, tout récent champion de Belgique, ce sera surtout le dernier match de Kevin Chavepeyer à la tête de la meute, deux saisons après sa nomination. Depuis quelques semaines, l’éventualité de son départ était bien présente et il l’a confirmé récemment à son comité, lequel avait eu le temps de trouver un successeur.

”C’est seulement pour des raisons personnelles, glisse le coach. Avec le boulot, les enfants, c’était difficile de combiner autant d’entrainements et le match. Je compte prendre du recul sur le water-polo pendant un an et puis, pourquoi reprendre une équipe de jeunes.”

Chavepeyer pourra se targuer d’avoir été le coach ayant mené l’ENL sur le podium en Championnat et il espère voir le club où il a aussi évolué en tant que joueur ramener la Coupe à la maison. “Mais face à Mouscron, on n’est clairement pas favoris, on reste outsider, rappelle ce Louviérois, papa de deux enfants de 12 et 9 ans. Maintenant, on a préparé ce match, on a regardé des vidéos et on sait comment les Dauphins jouent.”

Ils sont vraiment entrés dans cette finale lundi seulement. Une fois que les playoffs étaient terminés. Une phase finale qu’ils ont finie par une victoire après avoir démarré en mode mineur. “On savait qu’on pouvait aller chercher la deuxième place en championnat derrière Mouscron mais on a foiré à Anvers. Ça nous a mis un coup au moral. Heureusement, on a relevé la tête et on a pu empêcher Courtrai de nous passer devant pour le podium. Pour ce dernier match en Coupe, on a aussi pu affronter Tournai en amical ce jeudi. On est confiant mais nous restons outsiders.”

Pour cette finale, l’ENL pourra compter sur quelques dizaines de supporters présents mais peut-être pas autant qu’à Mouscron. “Je sais qu’ils ont quasiment déjà deux cars de supporters, sourit Chavepeyer. Nous, nous avons en plus nos U15 qui peuvent être champions dimanche et notre finale se joue assez tard. Mais ce n’est pas grave, il y aura tout de même de l’ambiance et laissons à Mouscron la victoire des gradins et empochons celle du bassin.”

Outre leurs supporters, les Louviérois ont aussi reçu le soutien et les encouragements de la RAAL, qui fête dans quelques jours les 20 ans de sa victoire en Coupe de Belgique. L’ENL ira à Alost avec le car de la RAAL et la Cantine des Italiens leur offrira le repas avant le départ. Un soutien plus que bienvenu.