La Louvière Centre reçoit Anvers U23 pour continuer à rêver à la N1: "Pas de bon tirage à ce niveau", confie le coach Sébastien Conte

Personne évidemment et je pense qu’on peut estimer à 5 % ceux qui y croyaient. Seulement voilà, dirigeants et staff ont fait le boulot et même mieux que bien au point que ce samedi soir 20h nous soyons à 180 minutes d’un exploit, entamait un Sébastien Conte qui veut rester les pieds bien sur terre. Il n’y a pas à ce stade de bon tirage mais il convient de tirer les avantages d’une situation donnée. Nous avons la chance de rencontrer une équipe qui a, au cours de la saison écoulée, joué quelques clubs régionaux « amis ». Nous avons donc quelques renseignements utiles sur cette jeune formation qui n’a pas fait que de la figuration en N1 en engrangeant par exemple la bagatelle de 39 points et qui possède beaucoup de talent dans son entre-jeu. De plus, les joueurs évoluant là-bas sont ambitieux et placés dans des conditions de professionnalisme exceptionnelles. S’ils veulent réaliser leur rêve, ils sont obligés de se montrer et le feront très certainement ce soir. »

Pour notre interlocuteur bruxellois, avoir un scouting, c’est bien mais regarder dans sa propre assiette, c’est mieux.

"Nous savons ce que nous devons faire , nous sommes dans un moment fort comme nous l’avons encore prouvé à Binche. Après un dernier entraînement intensif ce jeudi, nous avons fait place à la récupération et attendons sereinement d’en découdre devant nos supporters qui ne manqueront pas d’être nombreux !"