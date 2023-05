guillement "Sans preuve tangible, je ne comprends pas qu'on puisse me condamner si sévérement."

Au lieu de cela c’est une véritable tuile qui s’abat sur un des leurs et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit de sans doute d’un des plus brillants d’entre eux : Amine Zenadji. Le Français vient d’être sanctionné lourdement par les instances suite au match à Dison : cinq matchs de suspension et un sursis de 3 matchs supplémentaires. Voilà qui n’est pas anodin pour le “patron” de l’entre-jeu louviérois.

L’intéressé revient avec nous sur la genèse d’une affaire qu’il a bien du mal à comprendre : “Lors du match à Dison fin du mois dernier pour lequel j’étais simple spectateur, l’arbitre m’a collé un rapport pour avoir touché, prétend-il, son assistante. Si je reconnais bien avoir réclamé pour un penalty refusé, à aucun moment je ne suis rentré en contact avec elle. Je ne nie pas le fait d’avoir élevé le ton de manière inappropriée mais rien d’autre. Seulement voilà, il n’existe aucune image de cette partie et ce fut parole contre parole lors de mon audition. Même les témoignages des adversaires du jour que j’ai produit n’ont pas été pris en compte. Je suis je suis extrêmement déçu, je n’ai jusqu’ici eu aucun souci avec le corps arbitral et suis plutôt apprécié de celui-ci pour ma courtoisie. Je ne comprends pas que sans preuve tangible on puisse me condamner aussi sévèrement et je prends ça comme une vraie injustice qui pourrait, de plus, me porter préjudice chez mon prochain employeur luxembourgeois”, concluait Amine.

À lire aussi

Qu’il soit rassuré, renseignements pris sa suspension n’aura pas valeur au Luxembourg mais bien le jour où il reviendra dans un club belge.